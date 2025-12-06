Осенняя погода задержится в Москве как минимум до середины декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Погода в Москве до середины декабря по климату и температуре воздуха будет соответствовать ноябрю. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, днем 6 декабря в столице будет около 0 градусов, а в Подмосковье – до 3 градусов. В ночь на 7 и 8 декабря температура воздуха составит до минус 2 градусов, а днем – от минус 1 до плюс 1 градуса.

Ночью во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в Москве столбики термометров покажут от 0 до минус 2 градусов, по области – до минус 4 градусов. Днем ожидается около 0 градусов. В целом температура на этой неделе и в первой половине следующей будет примерно на 4 градуса выше нормальных значений.

Ранее Вильфанд сообщил, что к 2050 году температура в Москве будет на 2–3 градуса выше, и климат начнет меняться. По его словам, на юге России станет еще жарче и засушливее. При этом на севере страны ожидаются колебания температуры.

В свою очередь, синоптик Александр Шувалов отметил, что эта зима в столице окажется теплее климатической нормы. С его слов, погода будет "нервная", поскольку резкие потепления будут чередоваться с похолоданиями.