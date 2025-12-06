Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 10:07

Общество

Осенняя погода задержится в Москве как минимум до середины декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Погода в Москве до середины декабря по климату и температуре воздуха будет соответствовать ноябрю. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, днем 6 декабря в столице будет около 0 градусов, а в Подмосковье – до 3 градусов. В ночь на 7 и 8 декабря температура воздуха составит до минус 2 градусов, а днем – от минус 1 до плюс 1 градуса.

Ночью во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в Москве столбики термометров покажут от 0 до минус 2 градусов, по области – до минус 4 градусов. Днем ожидается около 0 градусов. В целом температура на этой неделе и в первой половине следующей будет примерно на 4 градуса выше нормальных значений.

Ранее Вильфанд сообщил, что к 2050 году температура в Москве будет на 2–3 градуса выше, и климат начнет меняться. По его словам, на юге России станет еще жарче и засушливее. При этом на севере страны ожидаются колебания температуры.

В свою очередь, синоптик Александр Шувалов отметил, что эта зима в столице окажется теплее климатической нормы. С его слов, погода будет "нервная", поскольку резкие потепления будут чередоваться с похолоданиями.

Первый месяц зимы в Москве будет очень теплым

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика