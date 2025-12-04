Жимолость снова зацвела в "Лосином острове" из-за теплой погоды

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

В национальном парке "Лосиный остров" из-за теплой погоды в Московском регионе снова зацвела жимолость, сообщила пресс-служба парка.

Там уточнили, что обычно жимолость съедобная цветет один раз в году – с конца апреля до середины мая. Однако из-за теплой и влажной погоды сейчас у кустарника можно наблюдать повторное распускание почек.

В парке добавили, что столь позднее незапланированное цветение, скорее всего, навредит растению. Заморозки погубят распустившиеся почки, что приведет к снижению урожайности в следующем году.

Ранее сообщалось, что в ноябре из-за аномально теплой погоды в Москве зацвели некоторые растения, включая краснокнижную пупавку красильную. Растение желтого цвета, похожее на ромашку, обычно цветет в июле и августе.

Помимо пупавки, специалисты зафиксировали цветение лютика едкого, василька шероховатого и короставника полевого. Их заметили во время обследования долины реки Москвы у села Спас в районе Митино.

