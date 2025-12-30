Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы специалисты экстренных служб.

Атака дронов на столицу началась вечером во вторник, 30 декабря. На данный момент уничтожено три БПЛА, которые летели в сторону Москвы.

До этого атака на город была зафиксирована 27 декабря. Тогда в общей сложности над столичным регионом было нейтрализовано 26 беспилотников.

