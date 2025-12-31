Силы ПВО сбили 86 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной системы (ПВО) сбили 86 вражеских беспилотников над регионами России в ночь на 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Налеты вражеских дронов фиксировались в период с 23:00 вторника, 30 декабря, до 08:00 среды, 31-го числа, по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

Самое большое количество БПЛА было перехвачено над Черным морем – 56. Еще 9 аппаратов нейтрализовали над Брянской областью, по 8 – над Липецкой областью и Крымом, а 5 – над Краснодарским краем.

Еще одной целью ВСУ стал поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области, заявили в телеграм-канале оперштаба региона. Пострадавшими оказались трое мирных жителей.

"Двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Медики скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшие отказались", – отметили в пресс-службе.

Помимо этого, в результате обстрела в 23 частных домах и 3 хозпостройках были выбиты окна, повреждены кровля и заборы. Более того, один дом получил частичные разрушения, также пострадали четыре автомобиля и линия электропередачи.

Другая атака ВСУ пришлась по Туапсе. Повреждены оказались газовая труба в жилом секторе и причал в местном порту, также разрушения зафиксированы в пяти жилых домах. Ранения получили два человека. Их оперативно госпитализировали.