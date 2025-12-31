Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2025, 09:19

Политика

Силы ПВО сбили 86 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной системы (ПВО) сбили 86 вражеских беспилотников над регионами России в ночь на 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Налеты вражеских дронов фиксировались в период с 23:00 вторника, 30 декабря, до 08:00 среды, 31-го числа, по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

Самое большое количество БПЛА было перехвачено над Черным морем – 56. Еще 9 аппаратов нейтрализовали над Брянской областью, по 8 – над Липецкой областью и Крымом, а 5 – над Краснодарским краем.

Еще одной целью ВСУ стал поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области, заявили в телеграм-канале оперштаба региона. Пострадавшими оказались трое мирных жителей.

"Двое мужчин и одна женщина получили баротравмы. Медики скорой оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации пострадавшие отказались", – отметили в пресс-службе.

Помимо этого, в результате обстрела в 23 частных домах и 3 хозпостройках были выбиты окна, повреждены кровля и заборы. Более того, один дом получил частичные разрушения, также пострадали четыре автомобиля и линия электропередачи.

Другая атака ВСУ пришлась по Туапсе. Повреждены оказались газовая труба в жилом секторе и причал в местном порту, также разрушения зафиксированы в пяти жилых домах. Ранения получили два человека. Их оперативно госпитализировали.

Читайте также


политикарегионы

Главное

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика