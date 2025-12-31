Российские бойцы освободили 700 кв км территории в зоне СВО в декабре

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские бойцы в декабре освободили 700 квадратных километров территории в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который проинспектировал группировку войск "Север".

Глава Генштаба заслушал доклады командующего группировкой и проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями "Севера".

Так, бойцы группировки освободили 32 населенных пункта в Харьковской и Сумской областях. Наиболее крупным из них стал Волчанск. Кроме того, солдаты подразделения нарастили темпы по расширению полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей.

Герасимов отметил успехи группировки "Север" в создании полосы безопасности, а также подчеркнул, что бойцы ВС РФ продолжают уверенно продвигаться вглубь обороны противника.

За 2025 год под контроль российской армии перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории. В настоящее время формирования армии России ведут наступление практически по всему фронту.

К примеру, ранее подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Лукьяновское в Запорожской области. Взять село под контроль удалось в результате активных действий группировки войск "Днепр".