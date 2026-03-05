Боль в зубах помогла британцу обнаружить рак крови

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Сильная зубная боль у жителя Великобритании оказалась не обычным кариесом, а симптомом разрушающего кости рака крови. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Mirror.

Как рассказал 42-летний Эдд Виейра, сперва у него заболел левый клык, а потом – все передние зубы, которые начали шататься. Когда мужчина не смог высморкать нос из-за боли, он обнаружил возле правой ноздри небольшую твердую шишку.

На рентгене выяснилось, что у британца исчезли лицевые кости с левой стороны. С помощью компьютерной томографии врачи обнаружили опухоль в носовой пазухе, а биопсия указала на то, что у мужчины вторая стадия одного из видов неходжкинской лимфомы.

Виейра считает, что без зубной боли рак мог бы прогрессировать и осложнить ситуацию. Он уже прошел четыре из шести курсов химиотерапии, но пока они не дали результатов.

