05 марта, 17:31

Культура

"Мосбилет" приглашает на показы спектакля Игоря Миркурбанова в Театре сатиры

Фото: foto.mos.ru

В сервисе "Мосбилет" можно приобрести билеты на премьерные показы музыкального спектакля "Невиновный". Это первая совместная работа заслуженного артиста России Игоря Миркурбанова с Театром сатиры.

Ближайшая постановка пройдет 6 марта. Популярная пьеса "Невиновный" австрийского драматурга Фрица Хохвельдера поставлена на российской сцене впервые.

Согласно сюжету, рабочий, который незаконно прокладывает трубы, находит во дворе у крупного промышленника скелет с проломленным черепом. В итоге хозяин дома, его семья, сосед и прислуга пытаются понять, когда и кем было совершено убийство.

По словам режиссера постановки, детективный сюжет имеет очень глубокий смысл. Это история о том, как из-за подозрений близкие люди становятся чужими за короткий промежуток времени. Меняется пространство, появляются вопросы.

"В основу легла пьеса австрийского драматурга Фрица Хохвельдера. Невероятный материал для работы. Глубокий, многогранный, с метким взглядом на характеры героев", – отметил Миркурбанов.

Главную роль исполняет народный артист России, художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов. Он отметил сценичность данного произведения и заявил, что в пьесе присутствуют гротеск и юмор. По его словам, зрители увидят не просто историю, а судьбу персонажа.

В спектакле принимает участие звездный состав Театра сатиры: народные артисты России Юрий Васильев и Михаил Хомяков, а также заслуженные артисты России Валерий Гурьев, Андрей Зинин, Игорь Лагутин.

Сюжет пьесы достаточно острый и многогранный. Продуманные персонажи и их образы покажут новые возможности труппы театра.

Ранее сообщалось, что с 6 марта по 29 мая в Театре на Юго-Западе будет проходить спектакль "Последняя женщина сеньора Хуана". Это история о мужчине по имени Хуан, который раньше был романтиком, а затем стал философом и насмешником. Однако после встречи с Кончитой он вновь решается на любовное чувство.

Комедия "Свадьба Кречинского" проходит в Театре сатиры в необычном воплощении

