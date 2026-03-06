67 военнослужащих Кувейта получили ранения с 28 февраля

Фото: ТАСС/ Sipa USA/Abaca Press

Число военнослужащих Кувейта, пострадавших в результате иранских ударов, достигло 67. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны эмирата.

По данным представителя ведомства Сауд аль-Атвана, все раненые получили необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Также в ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с этим правительство Кувейта запретило экспорт продовольствия. Соответствующие срочные распоряжения были направлены во все воздушные, морские и наземные пункты пропуска страны.