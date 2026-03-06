Силы ПВО ликвидировали 83 украинских БПЛА над регионами РФ в ночь на 6 марта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 83 украинских БПЛА над регионами России в ночь на пятницу, 6 марта. Об сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, 56 дронов было сбито над Крымом, 7 – над Воронежской областью, 7 – над акваторией Азовского моря, еще 5 – над акваторией Черного моря.

Также 4 БПЛА уничтожили над Курской областью, 2 – над Краснодарским краем, 1 – над территорией Астраханской области и еще 1 – в небе над Белгородской областью.

Ранее 9 человек пострадали из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь с помощью дронов. Из них 6 человек (в том числе 3 детей) доставлены в больницу с различными резаными травмами, еще 3 человека получили незначительные ранения и от госпитализации отказались.