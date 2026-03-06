Имущество экс-министра здравоохранения Кузбасса обращено в доход государства

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса"

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил иск прокурора области об обращении в доход государства имущества бывшего министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, официальные доходы экс-чиновника не позволяли приобрести это имущество и предметы роскоши законным путем.

В частности, в доход государства обращены жилой дом площадью 256,2 квадратных метров, автомобиль BMW X6 xDrive40i M Sport, 10 дорогостоящих часов, кольцо, сумка, а также более 21 миллиона рублей.

О задержании Беглова стало известно 10 июля 2025 года. Ему инкриминировалось получение крупной взятки.

По предварительным данным, с января по июнь 2025-го он передал бывшему министру значительную сумму денег. Эти средства предназначались для содействия в заключении контрактов на закупку и поставку медицинских товаров, а также для обеспечения общего покровительства.