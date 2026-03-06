Российские туристы сообщили о случаях кражи посадочных талонов при вылете из Дубая

Фото: 123RF.соm/peopleimages12

Российские туристы, пытавшиеся вылететь из Дубая в Москву, пожаловались на случаи, когда другие пассажиры вырывали у них из рук посадочные талоны и проходили по ним на рейс. Об этом ТАСС сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

По его словам, во время спешной посадки на рейсы происходили инциденты, когда посадочный документ у пассажира забирали прямо перед входом в самолет. После этого другой человек проходил на борт по этому талону, из-за чего в системе значилось, что турист уже вылетел.

"Фактически человек оставался в аэропорту, хотя по документам считалось, что он улетел. Это создало серьезную организационную проблему", – пояснил Осауленко.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Республика атаковала в ответ в том числе американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании. По последним данным, число погибших в ходе ударов США и Израиля по Ирану возросло до 1 230 человек.

В связи с текущими событиями Израиль, Иран и другие государства региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Для скорейшего возвращения россиян на родину Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития РФ, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании начали прорабатывать пути восстановления полетов. 5 марта АТОР заявила, что страны Персидского залива покинули около 15,8 тысячи россиян.

