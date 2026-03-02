КСИР нанес удар по дата-центру Amazon в ОАЭ

Фото: ТАСС/АР/Altaf Qadri

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал дата-центр Amazon Web Services в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 1 марта при помощи дронов-камикадзе. Об этом сообщило агентство Fars.

Удар привел к пожару. В результате местная пожарная служба приняла решение отключить основное электроснабжение и резервные генераторы для ликвидации огня.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Иран в качестве ответа атаковал Израиль и военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ОАЭ указывали, что силы ПВО уничтожили 137 ракет и 209 беспилотников, которые летели из Ирана. В частности, иранский БПЛА поразил знаменитый отель Бурдж-аль-Араб в Дубае. Также один человек погиб и еще семеро пострадали в результате удара беспилотника по аэропорту Дубая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что бомбардировки будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

На фоне обострившейся ситуации Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство.

