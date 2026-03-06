График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 18:29

Спорт

Сборная Ирана не примет участия в Паралимпиаде из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: 123RF.com/bornamir

Иран отказался отправлять свою сборную на Паралимпийские игры в Италии, потому что безопасный проезд невозможен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

С начала конфликта МПК и организационный комитет Игр активно помогали Паралимпийскому комитету Ирана и местной федерацией лыжного спорта в поисках безопасного проезда на Паралимпиаду, заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

"Однако, учитывая продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, риск для жизни людей слишком высок", – признал Парсонс.

На Паралимпиаде Иран должен был представлять единственный спортсмен – лыжник Абулфазл Хатиби Мианаеи. Он собирался выступить в гонках, которые пройдут 10 и 11 марта.

"Для мирового спорта и особенно для Абулфазла является крайне разочаровывающим тот факт, что он не может безопасно отправиться на свои третьи зимние Паралимпийские игры", – подчеркнул Парсонс.

Глава МПК от лица организации выразил спортсмену поддержку в трудное для него время.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Тегеран в ответ атаковал американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании. По последним данным, число погибших в ходе ударов США и Израиля по Ирану возросло до 1 230 человек.

В связи с текущими событиями Израиль, Иран и другие государства региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Российских спортсменов допустили к участию в Паралимпиаде-2026

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
спортполитиказа рубежом

