05 марта, 14:29

Спорт

Теннисисты Рублев и Медведев рассказали о пути из Дубая до США

Фото: depositphotos/dinosmichail

Чтобы выбраться из Дубая, российским теннисистам Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву пришлось сначала приехать в Оман, затем добраться до Стамбула и лишь потом вылететь в США. Об этом спортсмены поделились в беседе с журналистами телеграм-канала "Больше".

Как рассказал изданию Медведев, путешествие заняло у них много времени. Спортсменам было непросто разобраться в ситуации и добраться до Индиан-Уэлса – города в американском штате Калифорния, где проводится профессиональный теннисный турнир.

По словам теннисиста, дорога до Омана заняла около 7 часов. Однако отвозивший их водитель забыл свой паспорт, из-за чего им нова пришлось вернуться в ОАЭ.

"После чего мы наконец-то добрались до Омана, там мы пробыли ночь, затем мы вылетели в Стамбул, провели ночь в отеле аэропорта и затем вылетели в Лос-Анджелес", – рассказал спортсмен.

Он отметил, что чувствовал себя, словно в голливудском фильме, когда пересекал границу с другими людьми. Дорога сильно вымотала теннисиста, однако пока у него есть несколько дней, чтобы восстановиться и подготовиться к турниру.

Ранее стало известно, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) предложила Медведеву и Рублеву два варианта покинуть Дубай. Спортсмены могли либо поехать в столицу Омана Маскат, либо перебраться в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Однако на тот момент они решили временно остаться в Дубае.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Одна из иранских ракет упала возле пятизвездочного отеля Fairmont The Palm в Дубае. Кроме того, беспилотник поразил знаменитый отель Бурдж-аль-Араб. В ходе эскалации иранский БПЛА также атаковал терминал международного аэропорта Дубая. В результате один человек погиб и еще семеро пострадали.

