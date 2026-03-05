Москалькова заявила, что РФ и Украина обменялись списками пропавших без вести

Фото: Агентство "Москва"

Россия и Украина обменялись сведениями о пропавших без вести гражданах. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова после встречи с представителями офиса омбудсмена Украины, передает ТАСС.

Также стороны передали друг другу письма для пленных военнослужащих от их близких.

5 марта Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 200 на 200. Российские военные прибыли на территорию Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.

В МИД России рассказали, что 6 марта будут возвращены еще 300 военнослужащих. Это стало возможно благодаря договоренностям, достигнутым в ходе трехсторонних переговоров России, США и Украины в Женеве.

