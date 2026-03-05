Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 20:08

Наука

В NASA опровергли столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году

Фото: ТАСС/Zuma

Астероид 2024 YR4 не столкнется с Луной 22 декабря 2032 года. Он пролетит мимо спутника на расстоянии 21,2 тысячи километров, сообщает американское космическое агентство NASA.

Ранее ученые оценивали вероятность столкновения космического спутника с Луной в 4,3%. Утверждалось, что это должно было стать одним из самых зрелищных и научно ценных событий XXI века, которое повлияет на Землю.

"Согласно новым данным, 2024 YR4, как ожидается, пройдет на расстоянии 13,2 тысячи миль от поверхности Луны", – говорится в сообщении.

Новые расчеты были сделаны на основе данных, собранных космическим телескопом "Джеймс Уэбб" 18 и 26 февраля. Исследование проводилось Центром изучения околоземных объектов NASA при Лаборатории реактивного движения в Южной Калифорнии.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, по предварительным оценкам, составляет около 70 метров, что в 3–4 раза превышает размеры Челябинского метеорита, упавшего на Урале в 2013 году.

Тем не менее в случае столкновения астероида со спутником на Луне может появиться новый кратер диаметром около 1 километра и глубиной до 260 метров, а в центре образуется озеро из расплавленной породы толщиной 100 метров.

Кроме того, из-за падения метеорита на Луне произойдет "лунотрясение" магнитудой около 5, самое сильное из зарегистрированных. Анализ сейсмических волн также даст ученым много информации о внутреннем строении спутника.

Читайте также


наука

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика