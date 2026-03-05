В NASA опровергли столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году

Фото: ТАСС/Zuma

Астероид 2024 YR4 не столкнется с Луной 22 декабря 2032 года. Он пролетит мимо спутника на расстоянии 21,2 тысячи километров, сообщает американское космическое агентство NASA.

Ранее ученые оценивали вероятность столкновения космического спутника с Луной в 4,3%. Утверждалось, что это должно было стать одним из самых зрелищных и научно ценных событий XXI века, которое повлияет на Землю.

"Согласно новым данным, 2024 YR4, как ожидается, пройдет на расстоянии 13,2 тысячи миль от поверхности Луны", – говорится в сообщении.

Новые расчеты были сделаны на основе данных, собранных космическим телескопом "Джеймс Уэбб" 18 и 26 февраля. Исследование проводилось Центром изучения околоземных объектов NASA при Лаборатории реактивного движения в Южной Калифорнии.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен 27 декабря 2024 года обсерваторией ATLAS в Чили. Его диаметр, по предварительным оценкам, составляет около 70 метров, что в 3–4 раза превышает размеры Челябинского метеорита, упавшего на Урале в 2013 году.

Тем не менее в случае столкновения астероида со спутником на Луне может появиться новый кратер диаметром около 1 километра и глубиной до 260 метров, а в центре образуется озеро из расплавленной породы толщиной 100 метров.

Кроме того, из-за падения метеорита на Луне произойдет "лунотрясение" магнитудой около 5, самое сильное из зарегистрированных. Анализ сейсмических волн также даст ученым много информации о внутреннем строении спутника.

