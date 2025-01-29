Астроном Короткий: астероид может столкнуться с Землей в декабре 2032 года

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Ученые предупредили о возможном столкновении астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году. Вероятность этого оценивается от 0,5 до 6%, рассказал астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы Астроверты Стас Короткий.

Диаметр астероида, который был открыт 27 декабря 2024 года в Чили, составляет порядка 70 метров. По словам ученых, этот размер в 3–4 раза больше Челябинского метеорита.

"Его наблюдают 33 дня, выяснилось, что есть вероятность его столкновения с нашей планетой 22 декабря 2032 года ", – приводит РИА Новости слова Короткого.

Он также добавил, что вероятность 6% – это из 16 вариантов развития ситуации один предполагает столкновение. Это самый высокий процент со времен открытия Апофиса в 2004 году.

Как считает эксперт, в этом случае астероид может упасть в районе центральной Африки или Атлантического океана. Его падение приведет к локальной катастрофе. Однако вероятность в 94% и более означает близкий пролет астероида около Земли, уточнил Короткий.

Вероятное расстояние пролета от центра Земли составляет 60 тысяч километров. На таком расстоянии астероид смогут увидеть в средние телескопы, отметил эксперт. При этом более точные данные появятся на рубеже 2028 и 2029 годов.

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