Ученые нашли под Жодино напоминающие запеченный картофель осколки метеора

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Ученые и волонтеры нашли под белорусским городом Жодино осколки суперболида, которые внешне напоминают запеченный картофель. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

25 января осколки космического тела упали в 30 километрах от Минска, между городами Смолевичи и Жодино.

На поиски отправилась группа ученых и волонтеров Национального научно-исследовательского центра Мониторинга озоносферы Белорусского госуниверситета и Метеоритной экспедиции Уральского федерального университета, а также сотрудники Минского планетария.

Ученые рассказали, что им удалось найти четыре фрагмента метеорита, вес каждого из которых составляет от 30 до 60 граммов. По словам специалистов, на месте может находиться до 20–30 образцов космического тела. Поиски других частей в зоне падения метеорита продолжаются.

Ранее в Канаде небольшой метеорит упал на крыльцо жилого дома, а его падение зафиксировала камера видеонаблюдения. Специалисты подтвердили в ходе экспертизы осколков, что это был космический объект. Ученые полагают, что видео падения метеорита стало первым у истории случаем, когда удалось зафиксировать падение и звук удара космического тела.