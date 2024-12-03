Ученый Гончаров назвал падение астероида на Россию выдумкой

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Информация о падении астероида на Россию является выдумкой, заявил в беседе с Москвой 24 ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.

Ранее о приближении астероида к Якутии сообщило издание "Комсомольская правда", сославшись на открытие американских ученых из обсерватории Китт-Пик. Ожидается, что он войдет в воздушное пространство Земли 3 декабря в 19 часов 17 минут по московскому времени.

Метровый камень, предположил автор статьи, создаст в небе огненный шар, который можно будет увидеть в примерно 700 километрах вокруг. По версии журналистов, метеорит, если он не сгорит в атмосфере, упадет между Олекминском и Ленском.

"Судя по отсутствию в статье ссылки на источник информации, это выдумка. Я никаких сведений об этом не имею", – указал Гончаров.

Он объяснил, что метеориты размером примерно метр падают на Землю каждый час, обычно сгорая в атмосфере. При этом такой размер явно мал для названия "астероид", указанного в СМИ.

"Даже в лучший телескоп метровый метеорит можно наблюдать только уже при входе в верхние слои атмосферы", – указал ученый, подчеркнув, что это примерно тысяча километров от Земли.

До этого зарубежные издания предупредили, что 3 и 4 декабря возле Земли пролетят два опасных астероида 2007 JX2 и 2020 XR, чьи размеры сравнимы с 102-этажным небоскребом Эмпайр-стейт-билдингом.

В реальности пролетающие мимо планеты астероиды не представляют опасности для планеты, уточняли в Институте астрономии РАН.

