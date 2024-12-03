Астроном Нароенков: восемь астероидов пролетят мимо Земли 3 и 4 декабря

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Пролетающие в начале декабря мимо Земли астероиды не представляют опасности для планеты. Об этом Москве 24 рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Ранее стало известно, что 3 и 4 декабря возле нашей планеты пролетят два потенциально опасных астероида – 2007 JX2 и 2020 XR. Их размер сравним с высотой 102-этажного небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, которая составляет 443,2 метра.

Нароенков уточнил, что диаметры обоих небесных тел оцениваются в диапазоне порядка 300–650 метров.

"Астероид 2007 JX2 пройдет на расстоянии 5,5 миллиона километров. Второй, 2020 XR, – на чуть меньшем, приблизительно 2 миллиона 209 тысяч километров. Но все равно в космических масштабах это довольно далеко. Можно сказать, что это порядка семи расстояний от Земли до Луны", – отметил астроном.



Сергей Нароенков старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Небесные тела пролетят на скорости примерно 12 километров в секунду. Но никакой опасности они не представляют, так как будут слишком далеко от нас.

Эксперт отметил, что, помимо двух крупных астероидов, 3 и 4 декабря мимо Земли пролетят еще шесть известных астрономам небесных тел, но они будут гораздо меньшего размера.

"Все остальные астероиды оцениваются порядка 10, 15 и 20 метров, то есть совсем небольшие. В основном они будут сближаться с Землей на расстоянии примерно 2 миллиона километров, но для планеты неопасны", – указал эксперт.

Нароенков также отметил, что явление, когда с Землей сближаются сразу несколько астероидов, не является уникальным – это обычная ситуация в околоземном пространстве.

Ранее сообщалось, что в последний месяц года москвичи смогут увидеть сразу три звездопада. До 10 декабря будет шанс понаблюдать метеорный поток Северные Тауриды. В ночь с 13 на 14 число будет пик активности звездопада Геминиды. С 17 по 26 декабря будет действовать метеорный поток Урсиды.