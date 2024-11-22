Жители Благовещенска увидели вход метеороида в атмосферу Земли

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Очевидцы заметили над Благовещенском вход метеороида в атмосферу Земли. Об этом сообщил RT со ссылкой на кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергея Нароенкова.

Очевидцы засняли на видео яркий объект в небе, который пролетел над Благовещенском.

По мнению ученого, размер метеороида был небольшим – меньше одного метра. Вероятно, что он полностью сгорел в плотных слоях атмосферы.

И хотя для благовещенцев это явление было необычным, но, по мнению ученого, такое встречается часто из-за большой поверхности нашей планеты.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время ожидается всплеск солнечной активности. Нас ждет еще несколько месяцев сильных солнечных бурь и геомагнитных штормов.