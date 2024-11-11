Телескопы NASA засняли сближение и столкновение спиральных галактик

Фото: nasa.gov

Телескопы "Хаббл" и "Джеймс Уэбб" NASA зафиксировали сближение и столкновение спиральных галактик NGC 2936 и NGC 2937, сообщает "Московский комсомолец".

Уникальные кадры опубликовало космическое агентство NASA. Там отметили, что столкнувшиеся галактики расположены в созвездии Гидры и удалены на 23 миллиона световых лет.

Сейчас галактики, включающие в себя множество планет, находятся в процессе гравитационного взаимодействия. Как говорят ученые, расстояние между ними сокращается. В итоге галактики станут единым целым, однако этот процесс займет миллиард лет.

Ранее межпланетная станция NASA "Юнона" отправила на Землю самые подробные снимки Юпитера за всю историю. Они были сделаны аппаратом в процессе 66-го сближения с планетой. Кроме того, зонд смог приблизиться к спутнику планеты Амальтее. Его диаметр составляет примерно 84 километра.