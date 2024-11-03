Космический корабль "Шэньчжоу-18" успешно приземлился в Китае

Фото: news.cctv.com

В воскресенье, 3 ноября, китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18" с тремя космонавтами на борту успешно приземлился в Китае после того, как отстыковался от национальной орбитальной станции "Тяньгун", передает телеканал CGTN.

В состав команды, которая находилась на станции с 25 апреля, входили Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гансу. Капсула с ними приземлилась в понедельник в 01:25 по пекинскому времени (в воскресенье в 20:25 по московскому времени) на посадочной площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия.

Ранее на Землю вернулся американский корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным. Отмечается, что вместе с ним после 235-суточной экспедиции на Международной космической станции (МКС) вернулись и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.