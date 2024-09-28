Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым стартовал к МКС

Фото: nasa.gov

Корабль Crew Dragon с экипажем из российского космонавта Александра Горбунова и астронавта НАСА Ника Хейга стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщает "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

"Сегодня в 20:17 мск со стартового комплекса площадки 40 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon, на котором на МКС отправился экипаж миссии Crew-9", – говорится в сообщении.

Уточняется, что стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС произойдет 30 сентября в 00:30 по московскому времени.

Полет Горбунова на американском корабле осуществляется в рамках соглашения о перекрестных полетах "Роскосмоса" и НАСА.

Ранее экипаж корабля "Союз МС-25" завершил годовую миссию на МКС, на Землю вернулись российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон.