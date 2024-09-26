Космонавты запечатлели приближающуюся комету к Земле

Фото: vk.com/центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

Российский космонавт Александр Гребенкин запечатлел приближающуюся к Земле комету C/2023 A3, сообщает "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

"К Земле приблизилась комета C/2023 A3 – ее можно "поймать" на небосводе до конца месяца и в первых числах октября. Особенно повезло жителям Северного полушария!" – отметили в госкорпорации.



1 из 4

Между тем в Московском планетарии рассказали, что комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) достигнет максимальной яркости в начале октября. Увидеть ее можно будет из Северного полушария Земли с 12-го числа. По данным экспертов, комету можно наблюдать между яркими звездами Спика и Арктур. Кроме того, ожидается, что 27 сентября комета пролетит на минимальном расстоянии от Солнца.

