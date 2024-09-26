Астроном Рублева: москвичи увидят пик метеорного потока Дракониды в октябре

Фото: depositphotos/Imaginechina-Tuchong

Луна не помешает наблюдению звездопада Дракониды в октябре 2024 года, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Специалист пояснила, что в этом году метеорный поток достигнет своего максимума 8–9 октября. В целом звездопад считается не очень активным – наблюдается от 5 до 15 метеоров в час, но иногда бывают всплески до 100–400. Сами метеоры не очень яркие, красноватого цвета.

"Пик активности будет 8 октября около 16:00 по московскому времени, поэтому лучше всего звездопад будет видно при безоблачной погоде после наступления сумерек. Также он будет заметен и в ночь на 9 октября", – отметила Рублева.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария В этом году условия наблюдения Драконид достаточно благоприятные. Луна не помешает, поскольку в ночь максимума потока она находится вблизи фазы первой четверти и довольно рано скроется за горизонт.

Метеоры будут хорошо заметны на очень темном небе, поэтому лучше наблюдать поток за городом или на окраинах столицы. Смотреть нужно в сторону северо-западного горизонта.

"Для наблюдения таких явлений телескоп не нужен – лучше всего смотреть в небо невооруженным глазом, потому что это обеспечивает большой обзор и сразу можно увидеть большой участок неба", – указала эксперт.

Ранее в Московском планетарии рассказали, что жители столицы не смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 2 октября. Наблюдать его смогут только жители юга Чили и южной Аргентины. Ближайшее затмение, заметное на территории Москвы, произойдет только 29 марта 2025 года. Оно будет частным, поскольку Луна закроет только край диска Солнца.