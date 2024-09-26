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26 сентября, 12:45

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Астроном Рублева: москвичи увидят пик метеорного потока Дракониды в октябре

Астроном рассказала, увидят ли москвичи пик метеорного потока Дракониды

Фото: depositphotos/Imaginechina-Tuchong

Луна не помешает наблюдению звездопада Дракониды в октябре 2024 года, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Специалист пояснила, что в этом году метеорный поток достигнет своего максимума 8–9 октября. В целом звездопад считается не очень активным – наблюдается от 5 до 15 метеоров в час, но иногда бывают всплески до 100–400. Сами метеоры не очень яркие, красноватого цвета.

"Пик активности будет 8 октября около 16:00 по московскому времени, поэтому лучше всего звездопад будет видно при безоблачной погоде после наступления сумерек. Также он будет заметен и в ночь на 9 октября", – отметила Рублева.

В этом году условия наблюдения Драконид достаточно благоприятные. Луна не помешает, поскольку в ночь максимума потока она находится вблизи фазы первой четверти и довольно рано скроется за горизонт.
Фаина Рублева
научный директор Московского планетария

Метеоры будут хорошо заметны на очень темном небе, поэтому лучше наблюдать поток за городом или на окраинах столицы. Смотреть нужно в сторону северо-западного горизонта.

"Для наблюдения таких явлений телескоп не нужен – лучше всего смотреть в небо невооруженным глазом, потому что это обеспечивает большой обзор и сразу можно увидеть большой участок неба", – указала эксперт.

Ранее в Московском планетарии рассказали, что жители столицы не смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 2 октября. Наблюдать его смогут только жители юга Чили и южной Аргентины. Ближайшее затмение, заметное на территории Москвы, произойдет только 29 марта 2025 года. Оно будет частным, поскольку Луна закроет только край диска Солнца.

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