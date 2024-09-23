Астроном Нароенков: "вторая Луна" не будет видна с Земли невооруженным глазом

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Жители Земли не смогут увидеть невооруженным взглядом астероид, который на время станет квазиспутником Земли, – все дело в его небольшом диаметре. Об этом Москве 24 рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Ранее астрономы Мадридского университета сообщили, что с 29 сентября по 25 ноября 2024 года вокруг Земли будет вращаться астероид 2024 PT5. Таким образом, на время он станет вторым спутником нашей планеты.

По словам Нароенкова, астероид будет двигаться по орбите, которая находится очень близко к орбите Земли. Такое явление не уникально, однако наблюдается оно не часто.

"Для Земли временный гравитационный захват является редким. На данный момент, наверное, можно назвать три объекта – это астероид 2010 TK7, который также испытал временный спутниковый захват. Еще было небесное тело 2016 HO3. И третий астероид – нынешний 2024 PT5", – отметил Нароенков.



Сергей Нароенков старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Так, как Луну, мы этот астероид наблюдать не сможем, потому что он совсем маленький, порядка 10 метров.

В дальнейшем гравитация Земли может изменить орбиту астероида и он просто перестанет быть квазиспутником, однако нашей планете PT5 ничем не грозит, заверил Нароенков.

"Для любого астероида рассчитывается прогноз на 150 лет. Исследуя динамику движения данного тела, можно сказать, что оно не упадет на Землю", – заключил эксперт.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что жители столицы не смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 2 октября. Понаблюдать за явлением получится только в следующем году. Ближайшее солнечное затмение, которое смогут увидеть москвичи, будет частным и состоится 29 марта 2025 года.