Вторая "Луна" появится у Земли в конце сентября

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Притяжение Земли захватит астероид, похожий на мини-Луну. Он будет находиться рядом с планетой с 29 сентября по 25 ноября, сообщает The Guardian.

Профессор Мадридского университета Комплутенсе Карлос де ла Фуэнте Маркос рассказал, что после двух месяцев вращения вокруг Земли вторая "Луна" вернется в пояс астероидов, который находится вокруг Солнца.

Ученый отметил, что объект принадлежит к поясу астероидов Арджуна – вторичному поясу, состоящему из космических камней, которые движутся по орбитам, очень похожим на земные.

Астероид не будет совершать полный оборот вокруг Земли, добавил исследователь. Кроме того, объект будет "слишком маленьким и тусклым для обычных любительских телескопов и биноклей".

Ранее китайские ученые проанализировали состав грунта, который они получили с обратной стороны Луны. Зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю почти два килограмма образцов в июне. После изучения образцов ученые опубликовали научную статью с результатами исследования, в которой описали, что образцы лунного грунта обладают относительно низкой плотностью, рыхлой и пористой структурой.