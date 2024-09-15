Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США

Фото: x.com/SpaceX

Корабль Crew Dragon с космическими туристами на борту приводнился у побережья штата Флорида в США. Об этом сообщает американская компания SpaceX.

Завершение миссии с прибытием корабля на Землю зафиксировано в 10:38 по московскому времени.

Crew Dragon с коммерческой миссией Polaris Dawn стартовал 10 сентября. На борту были бизнесмен Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Джиллис и главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.

Позднее Айзекман и Джиллис стали первыми непрофессиональными астронавтами, вышедшими в открытый космос.

