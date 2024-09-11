Установлен новый рекорд по числу людей на орбите Земли

Фото: roscosmos.ru

Установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите. После запуска корабля "Союз МС-26" их число составило 19 человек. Об этом рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.

На орбите сейчас находятся российские космонавты Иван Вагнер, Алексей Овчинин, астронавт НАСА Дональд Петтит, экипаж 71-й долговременной экспедиции МКС, в который вошли Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты НАСА Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

При этом на китайской орбитальной станции "Тяньгун" находятся тайконавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. Также службу несет экипаж коммерческой миссии Polaris Dawn с гражданами США Джаредом Айзекманом, Скоттом Потитом, Сарой Джиллис и Анной Менон.

Прошлый рекорд был поставлен в мае 2023 года, когда в связи с пересменкой на китайской станции находились шесть тайконавтов, а общее число людей достигало 17.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" стартовала с площадки № 31 "Восток" космодрома Байконур в 19:23 по московскому времени. Сам полет до МКС пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения, благодаря чему "Союз МС-26" пристыкуется к универсальному узловому модулю "Рассвет" примерно в 22:33 по московскому времени.

