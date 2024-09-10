SpaceX запустила ракету Falcon 9 с экипажем из четырех астронавтов

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов миссии Polaris Dawn состоялся с космодрома космического центра имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС.

Миссия Polaris Dawn продлится пять дней. За это время экипаж направится на околоземную орбиту, где впервые в истории непрофессиональные астронавты выйдут в открытый космос. Это должно произойти на третий день полета.

Запуск Falcon 9 изначально был запланирован на 26 августа, однако SpaceX трижды откладывала его из-за дополнительных проверок и ожидания более благоприятной погоды.

Ранее Илон Маск заявил, что SpaceX в 2025 году планирует запускать ракеты каждые два дня. По его словам, на сегодняшний день крупные запуски происходят примерно раз в три дня.