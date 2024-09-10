Госкомиссия утвердила экипажи корабля "Союз МС-26"

Фото: телеграм-канал "Я сказал "Поехали"!"

Госкомиссия утвердила основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-26", который 11 сентября запустят на орбиту с космодрома Байконур. Об этом сообщает "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

В основной экипаж вошли космонавты госкорпорации Алексей Овчинин и Иван Вагнер, самый возрастной действующий астронавт NASA Дональд Петтит. Их дублерами станут космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.

Запуск "Союза МС-26" запланирован на 19:23 по московскому времени 11 сентября. Экипаж пробудет на орбите 202 суток и вернется 1 апреля следующего года. В ходе выполнения миссии выполнят 42 научных эксперимента, из которых три проведут впервые.

Более того, в декабре Овчинин и Вагнер выйдут в открытый космос. Им нужно будет установить спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба" на внешней поверхности модуля "Звезда".

Ранее на стартовый стол на космодроме Байконур установили ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-26". Общая сборка завершилась 6 сентября, а утром 8-го числа ракету и корабль из монтажно-испытательного корпуса привезли на площадку № 31. Потом "Союз-2.1а" с помощью платформы-установщика привели в вертикальное положение и разместили на стартовом столе.