Бабкин исключен из летного состава российского отряда космонавтов

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Андрея Бабкина убрали из летного состава российского отряда космонавтов. Об этом сказано на сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК).

Его фамилии больше нет в списках. Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, это связано с тем, что космонавта отстранили от подготовки к полетам по медицинским показателям. При этом он будет находится в отряде и сохранит должность заместителя командира по научной работе.

Как уточняет "Газета.ру" со ссылкой на источник из ракетно-космической отрасли, Бабкина вынужденно попросили уйти с летной должности и занять пост заместителя командира по науке в отряде космонавтов. Это также подтвердил эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец.

По информации издания, у космонавта действительно были проблемы со здоровьем, а именно двусторонний полисинусит, то есть запущенный насморк. Он пытался решить эту проблему, сделав операцию, но ему все-таки предложили уволиться.

Таким образом, его перевод на новую должность означает, что он больше не сможет быть космонавтом. Последним шансом для Бабкина, который готовился к полету в космос на протяжении 14 лет в составе разных экипажей, была экспедиция МКС-66, но в последний момент его заменили актрисой Юлией Пересильд и актером Климом Шипенко из-за съемок фильма "Вызов".

Бабкин изначально работал в Ракетно-космической корпорации "Энергия", а в 2010 году его назначили кандидатом в космонавты-испытатели отряда "Энергии". В 2012 году он стал космонавтом-испытателем отряда ЦПК имени Гагарина. Последний раз его вывели из состава дублирующего экипажа корабля "Союз МС-18" в 2021 году по медицинским показаниям.

Ранее стало известно, что в сокращенный экипаж Crew-9 войдут российский космонавт Александр Горбунов и американский астронавт Ник Хейг. Ожидается, что они отправятся к Международной космической станции (МКС) не раньше 24 сентября.

Состав космической экспедиции пришлось сократить, чтобы вернуть экипаж Boeing Starliner, который надолго застрял на МКС из-за проблем с капсулой Starliner. Астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор должны вернуться на землю вместе с россиянином и американцем в феврале 2025 года.

