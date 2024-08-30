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30 августа, 18:36

Наука

Российский космонавт Горбунов отправится на МКС в сентябре

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

В сокращенный экипаж Crew-9 войдут российский космонавт Александр Горбунов и американский астронавт Ник Хейг, передает NASA.

Ожидается, что экипаж отправится к Международной космической станции (МКС) не раньше 24 сентября. Состав космической экспедиции пришлось сократить, чтобы вернуть экипаж Boeing Starliner, который надолго застрял на МКС. Астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор должны вернуться на землю вместе с Горбуновым и Хейгом в феврале 2025 года.

Уильямс и Уилмор застряли на орбите из-за проблем с капсулой Starliner.

В свою очередь, американский миллиардер Илон Маск заявил, что если не брать в расчет компанию SpaceX, то единственным способом вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starline является помощь России.

Новые компании присоединились к московскому кластеру космических технологий

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