Московский планетарий: МКС в небе над столицей можно будет увидеть раз в 1,5 часа

28 августа, 16:18Наука
Фото: roscosmos.ru
Москвичи смогут увидеть пролет Международной космической станции (МКС) только в ночном небе и в определенные часы, рассказали Москве 24 в пресс-службе столичного планетария.
Ранее в Музее космонавтики рассказали, что понаблюдать за МКС жители города и области смогут до 4 сентября. С Земли станция похожа на большую и яркую звезду, отметили там.
В планетарии пояснили, что МКС совершает один виток вокруг планеты примерно раз в полтора часа. Поэтому, понаблюдав за одним пролетом, спустя это же время можно увидеть и другой – примерно в том же участке неба.
Пролеты МКС над Москвой, за которыми получится понаблюдать, произойдут в следующие часы:
- 30 августа – с 02:23 до 02:24 и с 03:56 до 04:01;
- 31 августа – с 03:09 до 03:12 и с 04:42 до 04:49;
- 1 сентября – с 02:22 до 02:23 и с 03:55 до 04:00;
- 2 сентября – с 03:09 до 03:11 и с 04:42 до 04:47;
- 3 сентября – с 02:22 до 02:23 и с 03:55 до 03:59;
- 4 сентября – с 03:08 до 03:10 и с 04:41 до 04:46.
При этом заметить станцию можно, только когда она освещается Солнцем и на определенном отрезке своей траектории отражает полученный свет, добавили в планетарии.
Ранее в Московском планетарии рассказали, что самое крупное суперлуние 2024 года ожидается 17 октября. Небесное тело окажется на минимальном расстоянии от Земли в 03:47 по московскому времени, а фаза полнолуния наступит в 14:28.