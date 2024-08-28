Московский планетарий: МКС в небе над столицей можно будет увидеть раз в 1,5 часа

Фото: roscosmos.ru

Москвичи смогут увидеть пролет Международной космической станции (МКС) только в ночном небе и в определенные часы, рассказали Москве 24 в пресс-службе столичного планетария.

Ранее в Музее космонавтики рассказали, что понаблюдать за МКС жители города и области смогут до 4 сентября. С Земли станция похожа на большую и яркую звезду, отметили там.

В планетарии пояснили, что МКС совершает один виток вокруг планеты примерно раз в полтора часа. Поэтому, понаблюдав за одним пролетом, спустя это же время можно увидеть и другой – примерно в том же участке неба.





пресс-служба Московского планетария Например, 29 августа ночью с 03:10 до 03:13 (3 минуты) и с 04:43 до 04:49 (6 минут 26 секунд) можно заметить, как яркое светило (МКС) быстро пролетает над южным горизонтом Москвы. Станция будет двигаться в южной стороне неба с запада на восток.

Пролеты МКС над Москвой, за которыми получится понаблюдать, произойдут в следующие часы:



30 августа – с 02:23 до 02:24 и с 03:56 до 04:01;

– с 02:23 до 02:24 и с 03:56 до 04:01; 31 августа – с 03:09 до 03:12 и с 04:42 до 04:49;

– с 03:09 до 03:12 и с 04:42 до 04:49; 1 сентября – с 02:22 до 02:23 и с 03:55 до 04:00;

– с 02:22 до 02:23 и с 03:55 до 04:00; 2 сентября – с 03:09 до 03:11 и с 04:42 до 04:47;

– с 03:09 до 03:11 и с 04:42 до 04:47; 3 сентября – с 02:22 до 02:23 и с 03:55 до 03:59;

– с 02:22 до 02:23 и с 03:55 до 03:59; 4 сентября – с 03:08 до 03:10 и с 04:41 до 04:46.



пресс-служба Московского планетария Чтобы не пропустить это зрелище, необходимо заранее подготовиться к наблюдению – найти открытый южный горизонт и сориентироваться по сторонам света. Пролет МКС занимает всего 3–7 минут, но не увидеть его на ясном небе невозможно.

При этом заметить станцию можно, только когда она освещается Солнцем и на определенном отрезке своей траектории отражает полученный свет, добавили в планетарии.

Ранее в Московском планетарии рассказали, что самое крупное суперлуние 2024 года ожидается 17 октября. Небесное тело окажется на минимальном расстоянии от Земли в 03:47 по московскому времени, а фаза полнолуния наступит в 14:28.