Москвичи смогут увидеть в ночном небе МКС с 26 августа по 4 сентября

Фото: roscosmos.ru

Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть в ночном небе Международную космическую станцию (МКС) с 26 августа по 4 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Музея космонавтики.

В музее рекомендовали выбрать место для наблюдений заранее. Астрономы посоветовали отправиться на открытый воздух, найти наиболее отдаленную точку от городской местности, чтобы небо не было засвечено огнями фонарей и зданий.

"Двигаться МКС будет преимущественно с юго-запада на юго-восток. На небе станция выглядит как большая и яркая звезда, плавно летящая по указанному направлению. В некоторые дни наблюдать пролет можно будет дважды", – говорится в сообщении.

Ранее "Роскосмос" объявил состав экипажей для полетов на пилотируемых кораблях "Союз МС" к МКС на 2025–2026 годы. На "Союзе МС-27" отправятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Следующая экспедиция включит в себя Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Олега Платонова, а на "Союзе МС-29" полетят Петр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина.

Между тем фирма "Главкосмос" анонсировала отправку туристической миссии на МКС. Ожидается, что он состоится уже во второй половине 2025 года. Корабль будет рассчитан на двоих туристов и еще одного профессионального космонавта.

