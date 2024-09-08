Ракету с кораблем "Союз МС-26" поставили на старт на Байконуре перед полетом к МКС

Фото: roscosmos.ru

Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26", которому 11 сентября предстоит доставить на МКС экипаж из двух россиян и одного американца, установили на стартовый стол на космодроме Байконур, сообщает РИА Новости.

Общую сборку ракеты с кораблем завершили в пятницу, а рано утром в воскресенье вывезли из монтажно-испытательного корпуса и железнодорожным транспортом доставили на площадку № 31. Затем "Союз-2.1а" с помощью платформы-установщика привели в вертикальное положение и разместили на стартовом столе.

В день старта госкомиссия должна принять решение о допуске ракеты к заправке и разрешить ее пуск.

В основном экипаже корабля российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американец Дональд Петтит. В дублирующий вошли россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с астронавтом НАСА Джонни Кимом. Продолжительность миссии может составить 202 суток. Экипаж вернется на Землю 1 апреля следующего года.

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что запустят систему мониторинга космоса "Млечный путь" до конца 2024 года. Она будет иметь открытый характер, поэтому организация сможет предложить партнерам по БРИКС подключиться к ней через информационную платформу. На данном ресурсе участники смогут как получать услуги, так и добавлять свои идеи.

