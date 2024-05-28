"Роскосмос" объявил четырех победителей отбора в отряд космонавтов

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Четыре человека присоединились к Российскому отряду космонавтов по итогам четвертого открытого отбора. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

Отбор в отряд космонавтов "Роскосмоса" проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Документы подали 296 человек, 80 из которых принадлежали женщинам.

"В ближайшее время Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов приступят к двухлетней общекосмической подготовке", – говорится в сообщении.

По результатам общекосмической подготовки кандидаты получат квалификацию "космонавт-испытатель". По итогам отбора в 2012 и 2018 годах в ряды космонавтов приняли по восемь кандидатов, в 2021 году – четыре.

В апреле у космонавтов "Роскомоса" состоялся первый в 2024 году выход в открытый космос. Участие в нем принимали Олег Кононенко и Николай Чуб. Продолжительность выхода в открытый космос составила 4 часа 36 минут.

