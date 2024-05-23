"Роскосмос" запустит систему мониторинга космоса "Млечный путь" до конца года

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Россия собирается запустить до конца года систему слежения за космической деятельностью и предупреждением опасных ситуаций в космосе "Млечный путь". Об этом рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко на встрече глав космических агентств стран БРИКС, передает ТАСС.

По его словам, эта система будет иметь открытый характер, поэтому организация сможет предложить партнерам по БРИКС подключиться к ней через информационную платформу. На данном ресурсе участники смогут как получать услуги, так и добавлять свои идеи. Таким образом, как утверждает Блошенко, проект "Млечный путь" позволит укрепить статус БРИКС как участника безопасной деятельности в космосе.

"В перспективе такая платформа могла бы стать связующим звеном для информационного обмена наших стран. Мы разослали проект протокола для стран БРИКС", – заключил он.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что испытания ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции планируется провести на Земле после 2036 года.

