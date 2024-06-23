Космонавт "Роскосмоса" Овчинин: запуск "Союза МС-26" намечен на 11 сентября

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26" планируется 11 сентября. Об этом заявил командир экипажа, космонавт госкорпорации "Роскосмос" Алексей Овчинин.

"Старт нашей экспедиции запланирован на 11 сентября этого года", – цитирует его ТАСС.

Как уточнил космонавт, продолжительность миссии может составить 202 суток. Экипаж вернется на Землю 1 апреля следующего года.

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что запустят систему мониторинга космоса "Млечный путь" до конца 2024 года. Она будет иметь открытый характер, поэтому организация сможет предложить партнерам по БРИКС подключиться к ней через информационную платформу. На данном ресурсе участники смогут как получать услуги, так и добавлять свои идеи.

До этого Юрий Борисов сказал, что испытания ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции планируется провести на Земле после 2036 года.

