Китай вывел на орбиту спутник связи

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Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на орбиту испытательный спутник связи. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию (CASC).

В материале отметили, что ракету запустили с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 19:30 по пекинскому времени (14:30 по московскому времени).

Ранее американский частный аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны. Глава NASA Билл Нельсон уже назвал миссию Odysseus триумфальной и поздравил компанию-разработчика Intuitive Machines, оператора запуска – компанию SpaceX и всех, кто имел отношение к миссии.

До этого грузовой космический корабль "Прогресс МС-26", который был запущен с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС).

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