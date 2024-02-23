23 февраля, 16:14Наука
Китай вывел на орбиту спутник связи
Фото: ТАСС/VCG/Visual China Gro/Li Zhenzhou
Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на орбиту испытательный спутник связи. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию (CASC).
В материале отметили, что ракету запустили с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 19:30 по пекинскому времени (14:30 по московскому времени).
Ранее американский частный аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны. Глава NASA Билл Нельсон уже назвал миссию Odysseus триумфальной и поздравил компанию-разработчика Intuitive Machines, оператора запуска – компанию SpaceX и всех, кто имел отношение к миссии.
До этого грузовой космический корабль "Прогресс МС-26", который был запущен с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС).
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