23 февраля, 03:58Наука
Американский аппарат Odysseus совершил успешную посадку на Луну
Фото: nasa.gov
Американский частный аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы можем подтвердить, что наш аппарат на Луне и мы получаем сигнал, Odysseus обрел новый дом", – сообщил руководитель полета аппарата.
Odysseus был запущен с Земли 15 февраля, он совершал прилунение в автономном режиме. Во время посадки центр управления потерял связь с аппаратом, на возобновление сигнала и подтверждение факта посадки ушло около 10 минут.
Глава NASA Билл Нельсон уже назвал миссию Odysseus триумфальной и поздравил компанию-разработчика Intuitive Machines, оператора запуска – компанию SpaceX и всех, кто имел отношение к миссии. Последний раз аппарат из США совершал посадку на Луну в декабре 1972 года.
Ранее сообщалось, что японский лунный модуль SLIM смог приземлиться на Луну в 00:20 20 января по местному времени. Аппарат удалось посадить всего в 55 метрах от намеченной точки в районе кратера Сиори на видимой стороне Луны.
Однако через несколько часов после посадки аппарат был выключен, так как перевернулся при посадке и испытывал проблемы с получением энергии от солнечных батарей. Специалисты смогли возобновить связь с модулем лишь через несколько дней после его посадки, когда угол падения лучей Солнца на Луну изменился.
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