Американский аппарат Odysseus совершил успешную посадку на Луну

Фото: nasa.gov

Американский частный аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы можем подтвердить, что наш аппарат на Луне и мы получаем сигнал, Odysseus обрел новый дом", – сообщил руководитель полета аппарата.

Odysseus был запущен с Земли 15 февраля, он совершал прилунение в автономном режиме. Во время посадки центр управления потерял связь с аппаратом, на возобновление сигнала и подтверждение факта посадки ушло около 10 минут.

Глава NASA Билл Нельсон уже назвал миссию Odysseus триумфальной и поздравил компанию-разработчика Intuitive Machines, оператора запуска – компанию SpaceX и всех, кто имел отношение к миссии. Последний раз аппарат из США совершал посадку на Луну в декабре 1972 года.

Ранее сообщалось, что японский лунный модуль SLIM смог приземлиться на Луну в 00:20 20 января по местному времени. Аппарат удалось посадить всего в 55 метрах от намеченной точки в районе кратера Сиори на видимой стороне Луны.

Однако через несколько часов после посадки аппарат был выключен, так как перевернулся при посадке и испытывал проблемы с получением энергии от солнечных батарей. Специалисты смогли возобновить связь с модулем лишь через несколько дней после его посадки, когда угол падения лучей Солнца на Луну изменился.

