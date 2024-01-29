Специалисты восстановили работу первого японского лунного модуля SLIM

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Японские специалисты установили связь с лунным модулем SLIM, он возобновил работу впервые с момента посадки 20 января. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщает ТАСС.

"Вчера вечером нам удалось установить связь со SLIM, и мы возобновили работу", – сообщили в JAXA.

Первым делом после установления контакта японские специалисты провели съемку с помощью специальной спектроскопической камеры.

Ранее сообщалось, что космический аппарат смог приземлиться на Луну в 00:20 20 января по местному времени. Аппарат удалось посадить всего в 55 метрах от намеченной точки в районе кратера Сиори на видимой стороне Луны.

Однако через несколько часов после посадки аппарат был выключен, так как перевернулся при посадке и испытывал проблемы с получением энергии от солнечных батарей. Он питался за счет встроенного аккумулятора, но японские специалисты считали, что работа аппарата может быть возобновлена, когда угол падения лучей Солнца на Луну изменится.



Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM