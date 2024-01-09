09 января, 22:23Наука
NASA отложило на год запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3
Фото: depositphotos/Hackman
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приняло решение отложить на год старт лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3. Об этом директор управления Билл Нельсон сообщил в ходе онлайн-конференции.
"Безопасность – наш главный приоритет, и мы хотим дать командам Artemis больше времени, чтобы справиться с трудностями, связанными с первыми разработками, операциями и интеграцией", – поделился он.
Нельсон добавил, что старт Artemis 2 произойдет в сентябре 2025 года, а Artemis 3 – в сентябре 2026 года.
8 января ракета-носитель Vulcan Centaur полетела с космодрома на мысе Канаверал с аппаратом Peregrine, который должен совершить посадку на Луну. Однако позднее стало известно, что Peregrine начал терять топливо.
В компании Astrobotic сообщили об аномалии, которая помешала аппарату принять стабильное положение с ориентацией на Солнце для использования солнечных панелей. Вместе с тем разработчик не увидел шансов на то, что лунный модуль совершит мягкую посадку на поверхность Луны.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена с Байконура
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