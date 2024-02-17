Грузовой корабль "Прогресс МС-26" пристыковался к МКС

Фото: телеграм-канл "Госкорпорация "Роскосмос"

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26", который был запущен с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС следили космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

На "Прогрессе МС-26" были доставлены 2 518 килограммов грузов. Туда вошли 1 478 килограммов аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств, 580 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота.

В число грузов также попали расходные материалы для нового научного эксперимента "Фуллерен" по выращиванию в лабораторном модуле "Наука" кристаллов фуллерита. Для этого была отправлена трансформируемая космическая конструкция. Ее установят на малом исследовательском модуле "Поиск".

В частности, кораблем доставили аппаратуру для нового научного эксперимента "Орбита-МГ" для отработки технологий неразрушающего контроля технического состояния герметичных оболочек пилотируемых космических объектов.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" стартовала с площадки космодрома Байконур 15 февраля. Выведение грузового корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей были выполнены в штатном режиме.

Корабль "Прогресс МС-26" заменит на станции "Прогресс МС-24", который отстыковался от служебного модуля "Звезда" в ночь на 13 февраля. Данный корабль проработал на космической станции около полугода.

Космический корабль "Прогресс МС-24" затоплен в Тихом океане