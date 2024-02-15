Ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" стартовала с Байконура

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" стартовала с площадки космодрома Байконур. Об этом сообщает госкорпорация "Роскосмос".

Старт ракеты состоялся в 06:25 по московскому времени. Выведение грузового корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей были выполнены в штатном режиме.

Стыковка "Прогресса МС-26" к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) планируется 17 февраля в 09:12 по Москве.

В "Роскосмосе" отметили, что это был уже второй пуск российской ракеты-носителя в текущем году. Грузовой корабль доставит чуть более 2,5 тонны грузов на МКС, в том числе 1 478 килограммов аппаратуры и оборудования для систем станции, одежды, еды, укладок для научных экспериментов, медицинских средств, 580 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов воды и 40 килограммов азота.

Корабль "Прогресс МС-26" заменит на станции "Прогресс МС-24", который отстыковался от служебного модуля "Звезда" в ночь на 13 февраля. Данный корабль проработал на космической станции около полугода.

Он привез на МКС 2,5 тонны грузов, а также выполнил восемь коррекций орбиты станции, в том числе одно уклонение МКС от возможного столкновения с космическим мусором.

После отстыковки "Прогресс МС-24" вошел в атмосферу и разрушился, а несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

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