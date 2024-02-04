Космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по пребыванию на орбите

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Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в воскресенье, 4 февраля, Олег Кононенко превысил рекорд российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий с 1998 по 2015 годы провел в космосе в сумме 878 суток, 11 часов 29 минут и 48 секунд. Отмечается также, что Кононенко сейчас совершает пятый за свою карьеру космический полет.

Ожидается, что 5 июня в 00:00:20 по московскому времени Кононенко станет первым человеком, который проведет в околоземном пространстве в сумме тысячу суток.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил планы отправки на МКС женщины-космонавта из Белоруссии. Пилотируемый корабль "Союз МС-25", на котором на МКС отправится представительница Белоруссии, запустят 21 марта. Корабль доставит на орбиту международный экипаж: космонавта "Роскосмоса" Олега Новицкого, участницу космического полета из Белоруссии Марину Василевскую и астронавта NASA Трейси Дайсона.