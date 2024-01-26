26 января, 10:54Наука
Путин поручил включить создание малых аппаратов в нацпроект по космическим сервисам
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил включить задачу по созданию и запуску малых космических аппаратов в разрабатываемый нацпроект по космическим сервисам. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечить включение в разрабатываемый национальный проект по формированию отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов мероприятий, предусматривающих создание и запуск в космическое пространство малых космических аппаратов", – следует из текста поручения.
Выполнить задачу президент поручил при участии учеников общеобразовательных заведений, а также студентов вузов и молодых ученых.
Заняться соответствующим вопросом должны Минпросвещения, Минобрнауки и "Роскосмос".
Ранее Путин в ходе встречи с молодыми учеными на площадке РКК "Энергия" имени С. П. Королева признался, что его удивили зарплаты сотрудников космической отрасли. В связи с этим президент пообещал поднять тему в правительстве, чтобы власти проработали вопрос о повышении размеров оплаты труда.
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