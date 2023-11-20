"Роскосмос" проведет 27 новых экспериментов на МКС до 2026 года

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Госкорпорация "Роскосмос" планирует провести 27 новых экспериментов на Международной космической станции (МКС) до 2026 года, пишет ТАСС со ссылкой на исполнительного директора "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александра Блошенко.

"В следующем году мы ожидаем еще 14 новых работ. <...> В период 2025–2026 годов мы ожидаем еще 13 новых целевых работ, по которым сегодня завершается цикл создания сложной высокотехнологичной научной аппаратуры", – сказал он.

Среди экспериментов 2024 года планируется провести также "Лактоферрин". Как следует из данных госкорпорации, исследование заключается в выявлении влияния космического полета на характеристики биоаналога белка лактоферрина – одного из компонентов иммунной системы человека.

Также Блошенко призвал ученых предлагать свои эксперименты, которые будут проводить на лабораторном модуле "Наука", запущенном в 2021 году.

В свою очередь, генеральный конструктор по пилотируемым программам РФ Владимир Соловьев рассказал, что РФ проводит так мало экспериментов на МКС из-за малого финансирования.

"Надо прекратить вот эту практику, когда у нас исследования в космосе финансируются практически по остаточному принципу", – заявил он.

Соловьев также указал, что Россия по количеству исследований на станции обошла только Канаду с 49 изысканиями. Как уточнил Блошенко, на финансирование исследований отводится около 1% от объема всей федеральной космической программы.

По линии российской госкорпорации на МКС проходят 204 эксперимента, Европейского космического агентства – 465, Японии – 911, а NASA проводит более 1 600 таких исследований, указал Соловьев.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Международная космическая станция превысила все возможные сроки существования, поэтому вопрос о ее функционировании подходит к концу.

Срок работы Российской орбитальной станции (РОС), которая придет на смену МКС, будет заложен на уровне 50 лет. Ее стоимость до 2032 года оценили в 609 миллиардов рублей.

Запустить первый модуль РОС могут уже в 2027 году. До этого Владимир Путин также заявлял о важности именно этой даты, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС.

Имитация годового космического полета стартовала в Москве