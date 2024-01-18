18 января, 19:09Наука
Путин назначил космонавта Крикалева своим спецпредставителем по сотрудничеству в космосе
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Владимир Путин подписал указ, по которому космонавт Сергей Крикалев становится новым спецпредставителем президента РФ по сотрудничеству в сфере космоса. Этот документ размещен на портале правовой информации.
Также в рамках указа пункт № 3 указа Путина от 25 июля 2022 года, по которому гендиректор "Роскосмоса" назначался спецпредставителем, признается недействительным.
В июле 2022 года Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса". На его место был назначен Юрий Борисов, занимавший тогда должность вице-премьера.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что решение никак не было связано с претензиями к работе Рогозина, и отметил, что последний будет "своевременно трудоустроен".
Сам Рогозин спустя время подтвердил, что он стал членом Совета Федерации от Запорожской области.
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